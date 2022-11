54-jarige Natasa Pirc Musar eerste vrouwelijke president van Slovenië

Slovenië krijgt voor het eerst een vrouwelijk staatshoofd. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen wist advocate Natasa Pirc Musar haar rivaal met 54 procent van de stemmen achter zich te laten, blijkt uit de voorlopige verkiezingsuitslag.

De liberale Musar, die eerder televisiepresentator was en als advocaat werkte, nam het op tegen Anze Logar van de rechtervleugel. Hij was eerder minister van Buitenlandse Zaken. Logar gaf zijn verlies toe en feliciteerde Musar vanavond.

Bij de eerste ronde kwam Logar, van de rechtse partij SDS, nog als favoriet uit de bus. Maar geen van de zeven presidentskandidaten wist meer dan 50 procent van de stemmen te behalen, waardoor er een nieuwe stemronde nodig was.

Ceremonieel van aard

Musar (54) volgt Borut Pahor op, die sinds 2012 president is. Hij mocht zich niet opnieuw verkiesbaar stellen.

Tijdens haar campagne richtte Musar zich op onderwerpen als mensenrechten, de rechtsstaat en sociaal welzijn. Als advocate stond ze eerder voormalig first lady Melanie Trump bij in een smaadzaak. "Mijn hele leven ben ik voorvechter geweest van democratie, mensenrechten en tolerantie", zei Musar na haar overwinning. "Het is tijd om het verleden de rug toe te keren, we hebben een toekomst om aan te werken."

Het presidentschap is in Slovenië grotendeels ceremonieel van aard. Maar de verkiezingen werden wel gezien als test voor de recent aangetreden links-liberale regering van premier Robert Golob. Zijn groene partij werd afgelopen april vanuit het niets de grootste.

De rechts-populistische Janez Jansa (SDS) ging Golob voor. Hem werd in het verleden verweten de persvrijheid en de rechtsstaat aan te tasten. Vorig jaar kreeg Jansa het via Twitter nog aan de stok met het Nederlandse kabinet, nadat de premier Nederlandse politici "marionetten van George Soros" had genoemd.