Deel van bewoners wooncomplex Amsterdam weer naar huis na brand

Een deel van de bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West waar vandaag brand heeft gewoed, kan weer terug naar huis. Het gaat om bewoners van de omliggende huizen die geen brand- of waterschade hebben opgelopen.

De bewoners van twee andere blokken, die wel zwaar beschadigd raakten door de brand, kunnen nog niet terug en worden nu opgevangen in nabijgelegen sporthallen. Volgens de lokale zender AT5 hebben tientallen mensen geen woning meer. Het gaat om een woonproject waar studenten, werkende jongeren, statushouders en net afgestudeerden wonen.

Voor bewoners die niet meer terug naar huis kunnen, wordt gekeken naar opvang voor de lange termijn, liet de gemeente al eerder weten.

Geen gewonden

De brand brak vanochtend uit in een woning op de tweede verdieping van het woonproject Startblok Riekerhaven, aan de Voetbalstraat. Het vuur sloeg vervolgens over naar andere woningen in het gebouw.

Rond 13.00 uur was het vuur onder controle, maar de brandweer is naar verwachting nog tot vanavond bezig met nablussen. Er is niemand gewond geraakt, maar er zijn wel zes katten en een baardagaam (hagedis) om het leven gekomen.

Er kwamen vanochtend grote zwarte rookpluimen vrij bij de brand: