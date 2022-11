Russell bezorgt Mercedes eerste zege dit jaar, Verstappen botst met Hamilton

Mercedes is eindelijk van de hatelijke nul af. George Russell heeft het team dat de Formule 1 de afgelopen jaren domineerde nu pas de langverwachte eerste zege van het seizoen bezorgd door de Grand Prix van Brazilië te winnen. Max Verstappen was al snel kansloos na een incident met Russells teamgenoot Lewis Hamilton. In de strijd om de tweede plek kwamen ze vroeg in de race met elkaar in botsing. De stewards wezen Verstappen aan als schuldige. De Limburger eindigde uiteindelijk als zesde. Voor het eerst sinds de openingsrace van het seizoen eindigde Red Bull Racing niet op het podium. Russell kon onbedreigd naar de zege rijden in São Paulo, al werd het door een late safetycar nog wel even spannend. De 24-jarige coureur boekte de eerste overwinning in zijn carrière. Het was bovendien de eerste zege voor een Britse coureur sinds 5 december 2021. Ondanks het incident met Verstappen legde Hamilton beslag op de tweede plek. Ferrari-coureur Carlos Sainz mocht met de twee mannen van Mercedes mee het podium op.

De Haas van Magnussen wordt weggetakeld na een botsing met Ricciardo in de eerste ronde - EPA

Al in de eerste ronde moest de safetycar op de baan komen, omdat McLaren-coureur Daniel Ricciardo de achterkant van de Haas van Kevin Magnussen aantikte. Beide coureurs vielen uit. Zo kwam er voor Magnussen en abrupt einde aan een weekend dat zo fraai begon. De Deen verraste door pole te pakken voor de sprintrace van zaterdag. Verstappen versus Hamilton De winnaar van die sprintrace was Russell en de Mercedes-coureur behield de leiding bij de herstart. Vlak achter hem kwamen Hamilton en Verstappen met elkaar in botsing. Beide coureurs vielen ver terug en de Limburger moest een pitstop maken voor een nieuwe voorvleugel. Hij kwam als zeventiende weer de baan op. Daarmee was de chaos in de beginfase nog niet voorbij, want Ferrari-coureur Charles Leclerc vloog van de baan na een touché met Lando Norris van McLaren. De Monegask kon zijn weg vervolgen, maar kwam nog achter Verstappen op de achttiende plek terecht. Zowel Verstappen als Norris kreeg van de wedstrijdleiding een tijdstraf van 5 seconden wegens het veroorzaken van een botsing. Daar was Verstappen, die in de binnenbocht reed en nauwelijks ruimte kreeg van Hamilton, het niet mee eens. "Waar had ik dan heen gemoeten?", vroeg hij zich vertwijfeld af.

De botsing tussen Verstappen en Hamilton - EPA

Na die reeks incidenten keerde de rust enigszins terug op Interlagos. Russell reed aan de leiding en reed langzaam maar zeker weg bij Sergio Pérez en Sainz. Hamilton leidt kortstondig Hamilton en Verstappen knokten zich ondertussen een weg naar voren. Na 25 ronden reed de zevenvoudig wereldkampioen zelfs kortstondig aan de leiding, nadat andere coureurs al een pitstop hadden gemaakt. In de dertigste ronde maakte ook Hamilton zijn pitstop en kwam hij als vierde terug op de baan, achter Russell, Pérez en Sainz. De Mercedes toonde zich de snelste auto in Brazilië. Hamilton kon Sainz voorbij toen de Spanjaard zijn tweede pitstop maakte en passeerde even later Pérez op de baan. Verstappen was ondertussen opgeklommen naar de negende plaats en viel na zijn tweede reguliere pitstop terug naar de elfde stek.