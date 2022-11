Feyenoord-coach Slot: 'Herfstkampioen, winterkampioen, het zal allemaal wel'

Na een hectische transferzomer, waarin een groot deel van de A-selectie werd vervangen, staat Feyenoord in de herfst gewoon bovenaan in de eredivisie. En ook in de winter, want door het WK begint de winterstop nu al. Verbazingwekkend? "Vooral ontzettend fijn dat we 33 punten hebben na 14 wedstrijden", zegt Feyenoord-trainer Arne Slot na de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Excelsior. "Maar we zijn nog niet eens halverwege het seizoen." Feyenoord heeft na veertien speelrondes drie punten voorsprong op Ajax en PSV. "Herfstkampioen, winterkampioen, de herfst gaat over in de winter en dan hebben we nog niet gespeeld", aldus Slot. "Het zal allemaal wel. We hebben gedaan wat we konden."

Stand eredivisie - NOS

Voor Feyenoord wachten in januari in speelronde vijftien, zestien en zeventien nog FC Utrecht thuis, FC Groningen uit en Ajax thuis. "Die wedstrijden zijn ook nog bepalend, maar we hebben dit seizoen al aangetoond dat we niet makkelijk te verslaan zijn." Bijlow over afvallen Cillessen Feyenoord-doelman Justin Bijlow was tegen Excelsior kansloos bij de openingsgoal van Kenzo Goudmijn, maar liet met enkele puike reddingen, waarvan één vlak voor tijd, ook zijn goede vorm zien. "Die was lekker ja", sprak de WK-ganger over die laatste redding. De wintertitel komt voor hem niet geheel onverwacht. "We hebben vertrouwen en wisten dat we aan elkaar moesten wennen. Maar er zit veel kwaliteit in de groep."

Interview met Justin Bijlow na Feyenoord-Excelsior (5-1). De doelman van Feyenoord gaat met Oranje naar het WK. - NOS