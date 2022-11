Pakken cash en betaalde demonstranten: Moldavië vreest Russische inmenging

"Ik heb de hele week in een kamer zonder ramen geslapen", zegt een inwoonster tegen Nieuwsuur. "Al het glas van de veranda was gebroken." Die ramen mogen dan inmiddels gerepareerd zijn, de schrik zit er nog altijd goed in Naslavcea. Een man vertelt: "Ik denk dat de helft van het dorp niet meer slaapt sinds de explosie. Bij elk klein geluid, iedere steen die valt, is iedereen al wakker."

Inwoners van het Moldavische Naslavcea, vlakbij de grens met Oekraïne, kregen twee weken geleden de schrik van hun leven. Een waarschijnlijk afgedwaalde Russische raket stortte neer in hun dorp. De explosie had zó'n kracht, dat de ruiten van 21 huizen eruit sprongen.

Betaald demonstreren

De neergestorte raket is niet het enige voorbeeld van hoe de oorlog in Oekraïne steeds dichterbij lijkt te komen in Moldavië. Rusland heeft de kandidaat-lidstaat van de Europese Unie grotendeels afgesloten van de gastoevoer en lijkt nu ook te proberen pro-Europese regering aan het wankelen te brengen. Met succes.

De pro-Russische oppositiepartij van Moldavië organiseert iedere dag protesten, en daar komen steeds meer mensen op af. Ook zondag zijn er weer zo'n duizend mensen op de been in de hoofdstad Chisinau. Ze eisen dat president Maia Sandu aftreedt. Volgens hen is zij de schuldige van de torenhoge inflatie (inmiddels zo'n 34 procent) in het land. "Ons leven is afschuwelijk en dat komt door onze machthebbers", zegt één van de betogers. "Sandu is verschrikkelijk, dit kan ik niet steunen."

Het is alleen de vraag of dat écht de reden is dat mensen de straat op gaan. Moldavische journalisten ontdekten onlangs dat de arme bevolking 20 euro krijgt als ze demonstreren, en dat ze met busjes worden gebracht. Iura Kuznetov, de organisator van de demonstraties, ontkent dat met klem. "We betalen niemand, mensen komen uit zichzelf hierheen om te demonstreren."