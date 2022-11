Uitlatingen FvD-Kamerlid Van Meijeren leiden tot scherpe veroordelingen politici

"De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, ons kostbaarste politieke bezit", twitterde de premier.

Premier Mark Rutte vindt de uitspraken van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren over het bezetten van het parlement om zo een regering ten val te brengen "verwerpelijk en onverantwoordelijk".

Een Kamerlid heeft vandaag gespeculeerd over het verstoren van ons democratische proces. Dat is verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, ons kostbaarste politieke bezit.

FvD-Kamerlid Van Meijeren deed de omstreden uitspraak in een interview met de Belgische website Compleetdenkers. Hij zei te hopen op een revolutionaire beweging die "bij wijze van spreken" de Tweede Kamer bezet om de regering weg te krijgen.

Volgens Van Meijeren gedraagt de Staat zich tiranniek en worden Nederlanders van hun grondrechten beroofd, onder meer door coronamaatregelen. Hij voorziet een moment waarop het "zo urgent wordt voor mensen die niks meer te verliezen hebben dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen: 'wij gaan hier gewoon niet weg totdat de regering weg is'."

In een reactie aan de NOS zegt Van Meijeren dat hij hiermee niet bedoelt dat het parlement bezet wordt, maar dat mensen bij het gebouw demonstreren. "Nogal een verschil, want binnendringen zou strafbaar zijn en rondom het gebouw demonstreren niet."

Geen meerderheid

De FvD'er wees er verder in het interview op dat er geen meerderheid nodig is om in verzet te komen. Volgens het Kamerlid kan je ook met kleinere aantallen "heel veel impact" maken.

Hij zei dat "tal van voorbeelden wereldwijd" laten zien dat er ook doden bij kunnen vallen. "We hopen dat we dat kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Maar dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk."