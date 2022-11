Rutte: uitspraken Van Meiijeren 'verwerpelijk en onverantwoordelijk'

Een Kamerlid heeft vandaag gespeculeerd over het verstoren van ons democratische proces. Dat is verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, ons kostbaarste politieke bezit.

Hij zei dat "tal van voorbeelden wereldwijd" laten zien dat er ook doden bij kunnen vallen. "We hopen dat we dat kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Maar dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk."

De FvD'er wees er in het interview op dat er geen meerderheid nodig is om in verzet te komen. Volgens het Kamerlid kan je ook met kleinere aantallen "heel veel impact" maken.

Suggereren dat mensen naar het parlement moeten trekken tot de regering weg is, is onacceptabel. Speculeren over mogelijk geweld is bloedlink.

Na de bestorming van het Capitool in Washington zijn deze uitspraken abject en onverantwoord. In een democratie is geweld nooit iets waar je ‘op hoopt’. Deze tijd vraagt om politici die verbinden en matigen in plaats van ophitsen en verdeeldheid zaaien. https://t.co/5wtASY2tJS

Recent vielen er dodelijke slachtoffers bij de bestorming van het Capitool in de VS, waarin het Congres gehuisvest is, de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Op 6 januari 2021 vielen aanhangers van de toenmalige president Trump het parlementsgebouw aan nadat Trump zijn verkiezingsnederlaag niet had geaccepteerd. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven.

Politiek verslaggever Lars Geerts:

"Je merkt de afgelopen tijd dat meer politici hebben besloten om dit soort uitspraken niet zomaar te laten passeren. We zagen bij de Algemene Beschouwingen dat het hele kabinet wegliep op het moment dat Thierry Baudet verdachtmakingen uitte aan het adres van Sigrid Kaag. We hebben het eerder zien in de HJ Schoo-lezing van Dilan Yeşilgöz waarin ze specifiek Forum voor Democratie noemde als een van de gevaren in onze samenleving voor de democratie. Dus er is een soort van consensus ontstaan in de politiek, bewust of onbewust, dat je tegengas geeft op dit soort uitspraken, en dat zie je vanavond dus ook weer.

De uitspraak van het FvD-Kamerlid kan ook tot juridische stappen leiden. Verschillende staatsrechtgeleerden zeggen dat dit soort uitspraken vallen onder opruiing, en dat is strafbaar. Dus dit kan volgens hen leiden tot de vervolging van Gideon van Meijeren, ook omdat hij de uitspraken niet in het parlement heeft gedaan. In het parlement is hij immuun voor vervolging, maar daarbuiten is hij dat niet. Minister Yeşilgöz hint daar op Twitter eigenlijk ook op. Ze zegt dat "wel of geen gerechtelijke stappen een overweging van het OM is en niet van mij als minister van Justitie en Veiligheid". Maar door het te noemen, door die overweging mee te geven, zou je bijna kunnen zeggen dat ze aan het OM vraagt: kijk hier eens naar."