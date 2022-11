FvD-Kamerlid Van Meijeren spreekt over bezetten Tweede Kamer

FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren zegt te hopen op een revolutionaire beweging die "bij wijze van spreken" de Tweede Kamer bezet om de regering weg te krijgen. Hij deed die uitspraak in een interview met de Belgische website Compleetdenkers.

Volgens Van Meijeren gedraagt de Staat zich tiranniek en worden Nederlanders van hun grondrechten beroofd, onder meer door coronamaatregelen. Hij voorziet een moment waarop het "zo urgent wordt voor mensen die niks meer te verliezen hebben dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen: 'wij gaan hier gewoon niet weg totdat de regering weg is'".

Hij zegt dat "tal van voorbeelden wereldwijd" laten zien dat daar ook doden bij kunnen vallen. "We hopen dat we dat kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Maar dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk."

Bestorming Capitool

Recent vielen er dodelijke slachtoffers bij de bestorming van het Capitool in de VS, waarin het Congres gehuisvest is, de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Op 6 januari 2021 vielen aanhangers van de toenmalige president Trump het parlementsgebouw aan nadat Trump zijn verkiezingsnederlaag niet had geaccepteerd. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven.

Van Meijeren kwam vorige maand in het nieuws toen hij een journalist intimideerde met een video die hij heimelijk had opgenomen.