Handbalsters spelen op EK gelijk tegen Spanje en hopen nu op een wonder.

Het is nu hopen op een wonder. Alleen als Frankrijk vanavond wint van Montenegro en dinsdag van Spanje en Nederland woensdag Montenegro verslaat, stoot Oranje door naar de halve finales.

De Nederlandse handbalsters waren - wederom - niet goed bij de les en nu hangt het voortbestaan van Oranje op dit EK aan een zijden draadje. Het werd in de tweede ronde 29-29 tegen Spanje, dat Nederland vanaf de eerste minuut alle hoeken van de zaal liet zien.

Oranje startte desastreus, kreeg meteen treffers tegen en bleef op een te grote achterstand van de Spanjaarden. Aanvoerder Kelly Dulfer, die de wedstrijd vanwege een schorsing vanaf de tribunes moest bekijken, werd flink gemist: Nederland was uit balans.

Net als Duitsland verdedigde Spanje fysiek, waardoor Nederland in de aanval veel balverlies leed. De goals vlogen Yara ten Holte om de oren, ze slaagde er nauwelijks in een inzet tegen te houden. Na een time-out en een aantal wissels gingen de handbalsters met 15-17 de rust in. Er leek weer iets meer mogelijk.

Nederland sterk terug

Rinka Duijndam begon de tweede helft als keeper en daarmee keerde de rust in de goal terug. Na veertig minuten stond Oranje voor het eerst in de wedstrijd voor: 21-20. Maar Nederland bleef het moeilijk houden. De grote uitslag waar velen op gehoopt hadden, ging er niet komen.