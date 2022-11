Flekken blijft met Freiburg op koers voor beste seizoen uit clubgeschiedenis

Mark Flekken gaat als nummer twee van Duitsland de winterstop in. De keeper maakt tot zijn grote teleurstelling geen deel uit van de WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal, maar is bij Freiburg een van de pijlers onder de grote successen.

De vroegste hattrick in de Bundesliga in ruim 31 jaar bezorgde Freiburg een makkelijke avond tegen Union Berlin (4-1), dat in februari tegenstander is van Ajax in de Europa League.