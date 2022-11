Ten Hag lachend WK-onderbreking in dankzij primeurs Eriksen en Garnacho

In de 92ste minuut had het er alle schijn van dat Erik ten Hag met een kater de WK-onderbreking inging. Op Craven Cottage in Londen keek Manchester United tegen een 1-1 tussenstand aan tegen Fulham. En toen was daar Alejandro Garnacho. De 18-jarige Argentijn, die ook al de beslissende goal maakte tegen Real Sociedad in de Conference League, werd in de 93ste minuut vrijgespeeld door Christian Eriksen en bezorgde Ten Hag met de laatste trap van de wedstrijd alsnog drie punten: 2-1. Vijfde plaats Manchester United gaat - na een zwakke start - de lange winterpauze in als de nummer vijf van de Premier League. Na nederlagen in de eerste twee wedstrijden tegen Brighton & Hove Albion en Brentford verloor de ploeg van trainer Ten Hag alleen nog van stadgenoot Manchester City en Aston Villa.

De stand in de Premier League. - NOS

Ten Hag moest het in de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar in Engeland doen zonder de geblesseerde Antony en de zieke Cristiano Ronaldo. Na het nieuws over Denzel Dumfries, die vanmiddag met een knieblessure uitviel bij Internazionale, waren veel Oranje-ogen gericht op Tyrell Malacia. Alsof het zo bedoeld was, werd Malacia door Ten Hag als rechtsback geposteerd, de positie van Dumfries. De oud-Feyenoorder (die sinds een matig optreden tegen Manchester City begin oktober niet veel meer gespeeld heeft) had het lastig aan de rechterflank met de handige Willian en speelde een negatieve rol in de gelijkmaker van Fulham.

United was na een kwartier op voorsprong gekomen via Christian Eriksen, die zijn eerste doelpunt voor de Reds maakte. Casemiro veroverde de bal op de middenlijn, United brak razendsnel uit en na twee passes vond Bruno Fernandes - met een beetje geluk - Eriksen, die de bal simpel binnengleed bij de tweede paal. Eriksen volgt Schmeichel op Eriksen werd zo de eerste Deense doelpuntenmaker in het shirt van Manchester United sinds keeper Peter Schmeichel. In de eerste ronde van de UEFA Cup van 1995 kopte Schmeichel zijn ploeg in de 88ste minuut naast het Russische Rotor Wolgograd (2-2). Veel soelaas bood dat trouwens niet, United werd uitgeschakeld.

Christian Eriksen heeft tegen Fulham zijn eerste treffer voor Manchester United gemaakt. - EPA

Fulham liet zich niet onbetuigd en was regelmatig dreigend via het Braziliaanse kwartet Palhinha, Willian, oud-PSV'er Vinicius en voormalig United-speler Andreas Pereira. De laatste zette met een schitterende pass Harry Wilson alleen voor David De Gea, maar die stond zijn mannetje. De grootste kans van de eerste helft was opnieuw voor Eriksen, die de hoek voor het uitzoeken had na een teruggetrokken voorzet van Fernandes. Dit keer verdween de bal via de paal naast. Invaller James doet oude liefde pijn Vlak na rust kwam Fulham weer goed weg: Anthony Elanga stuitte op Leno en in de rebound schoof Rashford de bal naast. Aan de andere kant hield De Gea Vinicius (die hard uithaalde na een knappe draai) en de Amerikaanse verdediger Tim Ream (kopbal) knap van scoren af. De gelijkmaker kwam er toch en ook nog van de voet van een oud-speler van United. De net ingevallen Daniel James profiteerde van balverlies van Fernandes en nog slechtere positionering van Malacia, die te ver naar voren stond en niet wist wie er in zijn rug stond.

Daniel James heeft Fulham op 1-1 geschoten tegen zijn oude club Manchester United. - Reuters