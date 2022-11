Rome schrapt besluit bisschoppen: Radboud Universiteit blijft katholiek

In de ogen van de Heilige Stoel is de Radboud Universiteit (RU) gewoon nog katholiek. Het predicaat werd de universiteit in Nijmegen in 2020 afgenomen door de Nederlandse bisschoppen, maar de pauselijke regering in Rome heeft het laatste woord en fluit de beslissing van de bisschoppen terug.

Dat werd bekend na het ad limina-bezoek, een soort werkbezoek met functioneringsgesprekken, van de Nederlandse bisschoppen aan Rome. "Rome heeft het laatste woord", zei aartsbisschop Wim Eijk op een persconferentie in de Italiaanse stad.

De bisschoppen schrapten het predicaat na een jarenlang conflict over de invulling van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), die toezicht houdt op de Nijmeegse universiteit en het academische ziekenhuis Radboudumc.

Volgens de bisschoppen waren de kandidaten die werden voorgedragen voor de bestuur vaak 'niet katholiek genoeg'. Toen de Ondernemerskamer in Amsterdam besliste dat de SKU zelf de leden mocht kiezen, besloten de bisschoppen het katholieke keurmerk af te nemen.

Officiële adresboek veranderde niet

Daar was Rome het niet mee eens. De bisschoppen mochten hun relatie met de universiteit wel verbreken, maar de status van de universiteit behoort tot de bevoegdheid van de Heilige Vader, aldus de pauselijke regering. Overigens was de Nijmeegse universiteit in het officiële adresboek van het Vaticaan nog steeds onder het kopje 'katholieke universiteiten' te vinden.

Plaatselijk bisschop Gerard de Korte is in gesprek met de rector magnificus van de universiteit. Die gesprekken moeten voor het najaar van 2023, de 100ste verjaardag van de Radbouduniversiteit, zijn afgerond, zegt De Korte tegen dagblad Trouw. "We hopen dat er dan een rapport ligt waar Rome, de Nederlandse bisschoppen en de Radboud Universiteit het over eens zijn. Het gebeurt allemaal onder een gunstig gesternte, want alle betrokken partijen willen dit."