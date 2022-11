'Behoud Senaat door Democraten is gevoelige klap voor Republikeinen'

Met de zege van de Democratische senator Catherine Cortez Masto in Nevada is nu duidelijk dat de Democraten hun controle over de Senaat behouden. Dat is een opsteker voor de partij van president Biden, maar vooral een gevoelige klap voor de Republikeinse Partij, zeggen Amerika-kenners Victor Vlam en Kenneth Manusama. Hoewel de uitslag van de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden nog op zich laat wachten, lijken de Republikeinen daar wel aan het langste eind te trekken. Maar ook in het Huis weten de Democraten zich veel beter te handhaven dan voorspeld. "Toen woensdag al bleek dat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden veel minder hard verloren dan werd verwacht, vierden ze dat als een morele overwinning", zegt Manusama. "Maar nu ze de meerderheid in de Senaat hebben, wordt dat gevierd als een absolute overwinning." Het is een van de beste resultaten die de partij van een zittende president ooit heeft behaald bij tussentijdse verkiezingen. Victor Vlam: "Alleen George W. Bush won echt in 2002, maar dat kwam toen door het sentiment over de aanslagen van 11 september", een jaar daarvoor.

Senaat en Huis van Afgevaardigden De Senaat en het Huis van Afgevaardigden vormen in de VS samen de wetgevende macht van de federale overheid. De Senaat lijkt op wat wij in Nederland de Eerste Kamer noemen. Er zitten honderd leden in die hun staat vertegenwoordigen (twee per staat). Zij mogen stemmen over nieuwe wetten of over wetsveranderingen en stemmen over de benoeming van rechters. Het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 leden die ieder een kiesdistrict vertegenwoordigen. Zij kunnen onder meer nieuwe wetten voorstellen, of bestaande wetten veranderen.

Omdat het Huis van Afgevaardigden zo goed als zeker in handen komt van de Republikeinen, verwachten beide Amerikakenners niet dat Biden en de Democraten in de komende twee jaar nog belangrijke wetten of wetswijzigingen door het Congres krijgen. Toch moet het belang van het behoud van de Senaat niet onderschat worden, zegt Manusama: "De Democraten kunnen nu in ieder geval wetgeving van de Republikeinen blokkeren. Dus bijvoorbeeld een nationale anti-abortuswet gaat er nu niet komen." Verder beslist de Senaat over benoemingen van rechters, bijvoorbeeld voor het Hooggerechtshof. Ook daar kunnen de Democraten nu hun stempel blijven drukken. Manusama: "Biden was al bezig om progressieve rechters te benoemen. Nu komt dat niet stil te liggen."

Quote De strategie van Trump was om bij een grote winst te zeggen: dit is mede aan mij te danken. Dat kan hij nu niet meer claimen. Victor Vlam, Amerika-deskundige