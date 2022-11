Rookbommen, slecht voetbal en late treffer: Heerenveen wint derby van Cambuur

Strijd, wangedrag van supporters en weinig goed voetbal. Het duel tussen sc Heerenveen en SC Cambuur had alles in zich wat een derby mooi én lelijk maakt. Een laat doelpunt bracht Heerenveen een 2-1 overwinning. De Friese derby lag na tien minuten even stil omdat supporters van Cambuur flink wat rookbommen afstaken. Daarna volgde nog een opstootje, maar over het algemeen was het een sportieve wedstrijd. Het was de laatste wedstrijd van Cambuur onder leiding van het interim-duo Pascal Bosschaart/Martijn Barto. Zij namen tijdelijk de honneurs waar nadat Henk de Jong wegens gezondheidsredenen had moeten stoppen. Na de winterstop staat voormalig Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee voor de groep.

Het uitvak van Cambuur is door de rook compleet onzichtbaar geworden - NOS

De rookwolken bij het uitvak van Cambuur waren nauwelijks opgetrokken, of de ploeg uit Leeuwarden kwam op voorsprong. Jamie Jacobs ontsnapte aan de buitenspelval, omspeelde WK-ganger Andries Noppert en schoof de bal in het lege doel (0-1). Dure misser De middenvelder van Cambuur verzuimde even later om de 0-2 te maken. Hij had de bal op vijf meter van het doel voor het intikken, maar raakte hem volledig verkeerd, zodat Noppert de bal simpel kon oprapen. Dat bleek een dure misser, want tien minuten voor rust kwam Heerenveen op gelijke hoogte. Cambuur-doelman João Virginia kwam bij een hoge voorzet uit zijn doel, maar Amin Sarr was eerder bij de bal en kopte via onderkant lat raak (1-1).

Een opstootje met Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk in de hoofdrol - ANP

Na die gelijkmaker liet Cambuur weinig meer zien. Heerenveen had een overwicht, maar speelde lange tijd te rommelig om tot grote kansen te komen. Pas tien minuten voor tijd werd de thuisploeg weer gevaarlijk, toen Milan van Ewijk de achterlijn haalde. Hij gaf de bal voor, maar Cambuur-verdediger Calvin MacIntosh kon met een ultieme sliding voorkomen dat Rami Kaib met een intikker kon scoren. Uit de hoekschop die volgde, viel de beslissing alsnog. Anas Tahiri pikte de afgeslagen bal op en schoot hard op doel. Doelman Virginia had in het drukke strafschopgebied slecht zicht op het schot en tastte mis: 2-1. Noppert ver uit zijn doel Daarna zorgde Noppert nog voor een hachelijk moment door wel heel ver zijn doel uit te komen, maar Cambuur-invaller Roberts Uldrikis verzuimde te profiteren en schoot vanuit een lastige hoek naast. In de allerlaatste seconde voorkwam Noppert de gelijkmaker door een inzet van Mitchel Paulissen over de lat te tikken. sc Heerenveen gaat de winterpauze in als de nummer acht van Nederland. Cambuur leed zijn vierde nederlaag op rij en strijdt in 2023 als nummer zeventien volop tegen degradatie.