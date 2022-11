Hockeyers Den Bosch dwingen landskampioen Bloemendaal knap tot 3-3

Hoe verras je de mannen van Bloemendaal, al twee jaar op rij landskampioen en met zeven spelers in Oranje hofleverancier voor het WK hockey in januari?

Dat was de opdracht voor Den Bosch, zevende in de hoofdklasse en vanwege blessures en een schorsing enorm gehavend. De ploeg besloot in Bloemendaal alle kaarten gelijk op tafel te gooien en opende verrassend met 0-2. Na een taaie strijd konden de Brabanders met opgeheven hoofd en een 3-3 gelijkspel huiswaarts in deze laatste speelronde van hoofdklasse voor de winterstop.

Het beest in Bloemendaal

In het eerste kwart scoorde Fabian Unterkircher met een blinde uithaal strak in de rechterhoek (0-1). Met nog zes seconden op de klok kreeg Den Bosch een strafbal die Timo Boers er snoeihard in pushte (0-2).

Het beest in Bloemendaal was wakker geschud: uit een strafcorner maakte Jasper Brinkman de aansluitingstreffer (1-2); het sterrenensemble van coach Rick Mattijssen moest ploeteren om hier een zege uit te slepen. Weer uit een strafcorner maakte Thierry Brinkman de gelijkmaker (2-2), zijn honderdste in de hoofdklasse.

Het werd bikkelen op de vierkante centimeter voor Den Bosch. Jorrit Croon scoorde een schitterende 3-2, hoog aangespeeld in de cirkel, bouncend op z'n stick meegenomen en dan als een honkballer haast: bam goal. Joppe Wolbert, een junior nog, maakte de gelijkmaker, 3-3. Zo knokte Den Bosch zich alsnog terug in een wedstrijd waar het eigenlijk game-over leek te worden.