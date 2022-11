Fortuna Sittard pakt in blessuretijd de volle buit in Groningen

FC Groningen heeft ondanks een groot veldoverwicht thuis van Fortuna Sittard verloren in de laatste eredivisiespeelronde van dit jaar. De Limburgers wonnen met 2-3, na een treffer in blessuretijd van Tijjani Noslin.

Sprankelend was de eerste helft bepaald niet, al had Groningen wel duidelijk de overhand. Ricardo Pepi maakte er kort voor rust op aangeven van Ragnar Oratmangoen 1-0 van.

Pepi scoorde alweer voor de zesde keer in negen eredivisieduels voor Groningen. Alleen Jurrie Koolhof (acht in 1987/1988) en Erik Nevland (zes in 2004/2005) maakten ook minstens zes doelpunten in hun eerste negen competitieduels voor de club.