Auto achtervolgd door meerdere auto's op A4, tien aanhoudingen

Op de A4 bij Hoogerheide zijn vanochtend vroeg tien mensen aangehouden omdat zij zouden hebben geprobeerd een auto van de weg te rijden.

De politie kreeg vanochtend vroeg een melding binnen van een automobilist die zei dat hij en zijn vrouwelijke passagier werden achtervolgd door verscheidene auto's die hen van de weg wilden drukken.

Meerdere politie-eenheden werden naar de A4 gestuurd. Bij de afslag Hoogerheide zagen agenten vier auto's en meerdere mensen op de vluchtstrook staan. Tien verdachten uit Roemenië, acht mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 21 tot 46 jaar, werden ter plekke aangehouden.

Ook zijn drie auto's en slagwapens in beslag genomen voor onderzoek, meldt Omroep Brabant.

Aanleiding mogelijk in relationele sfeer

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De aanleiding voor het incident zou mogelijk in de relationele sfeer liggen, aldus de politie. Mensen die tussen 03.30 uur en 04.30 uur opvallende of verdachte dingen hebben gezien tussen Steenbergen en de afslag Hoogerheide, krijgen het verzoek zich te melden.