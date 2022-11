Gepasseerde Cillessen: 'Kwam moeilijk uit mijn woorden, je bent verslagen'

"Ik heb de keepers gefeliciteerd en succes gewenst en ik zal de spelers vanavond in de groepsapp ook een berichtje sturen. Het doet pijn, maar het is de keuze van de bondscoach", aldus de 63-voudig international.

Geëmotioneerd liep de door NEC-supporters bewierookte Jasper Cillessen na afloop van het duel met RKC (6-1) een ereronde. Hij zit dinsdag niet in het vliegtuig naar het WK in Qatar en baalt daar flink van.

"We kunnen daar een mooi verhaal van maken, maar het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven", aldus Cillessen. "Voor mij is het geen probleem. Frans maakt in overleg met de bondscoach keuzes."

De mededeling van Hoek, daar had hij echter niet op gerekend. "Dan kom je moeilijk uit je woorden, want dan ben je verslagen. De uitleg? Die hou ik intern."

De redenen die Hoek noemde, daar kon Cillessen niet zoveel mee. "Nee, ik heb er geen begrip voor. Ik denk dat iedere sportman dat heeft", zo zei hij over het mislopen van het WK.

"Toch ben en blijf ik speler van het Nederlands elftal, ik steun ze straks volledig."