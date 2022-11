Stolz sprint ook op 1.000 meter naar goud, Nederlanders grijpen naast medailles

Er staat dit wereldbekerweekend geen maat op Jordan Stolz. De pas 18-jarige schaatser uit Amerika won vrijdag al overtuigend de 1.500 meter en sprintte zondag in Stavanger naar de winst op de 1.000 meter. De Nederlanders eindigden niet op het podium. Zilver was er, net als bij de Olympische Spelen, voor Laurent Dubreuil, de Japanner Ryota Kojima pakte het brons. Doorbraak Stolz Stolz debuteerde vorig seizoen in de World Cup, pakte zilver in Calgary en verbeterde daar zijn eigen wereldrecord voor junioren. Het betekende zijn doorbraak bij de senioren. Later in het seizoen stond hij voor het eerst op de Spelen, waar hij in de middenmoot eindigde, en eindigde hij bij de WK sprint net naast het podium. Bij de eerste wereldbeker van dit seizoen is zijn naam in de wereldtop definitief gevestigd. "Ik heb niet echt iets anders gedaan dan in de afgelopen twee jaar", erkent Stolz. "Ik at goed, deed wat aan gewichtheffen. Ik werd gewoon sterker."

Mark Tuitert vertelt in Studio Sport over het talent van de jonge Amerikaan Jordan Stolz - NOS

Komend jaar focust hij zich vooralsnog met name op de WK junioren, van 10 tot 12 februari in Inzell. Daarna volgen de WK afstanden. "Het liefst rijd ik daar alle afstanden", zei Stolz met een voorzichtige lach op zijn gezicht vrijdagavond na zijn zege op de 1.500 meter. "Misschien alleen de 10 kilometer niet." Voor de World Cup in Stavanger was Stolz naar eigen zeggen "niet heel goed voorbereid. In Heerenveen zou het beter moeten gaan, dan ben ik uitgeruster." Tegen olympisch kampioen Krol Bij de eerste wereldbekerrace over 1.000 meter van het seizoen was hij in zijn rit gekoppeld aan olympisch kampioen Krol. Stolz opende sneller dan de Nederlander en trok in de eerste volle ronde hard door. Krol haakte nog even aan, maar zag Stolz op de laatste kruising al heel snel onderdoor komen. De Amerikaan finishte in 1.08,73. Krol zette een tijd van 1.09,65 neer, waarmee hij op de vijfde plaats eindigde. "Als iemand sneller is moet je daar respect voor hebben. Hij doet het heel erg goed", zei Krol over winnaar Stolz, die vervolgens zijn eigen race analyseerde. "Technisch was het helemaal niet zo slecht, maar in de laatste ronde beweeg ik te traag, vooral in de bochten."

De reactie van Thomas Kol na de 1.000 meter bij de wereldbeker in Stavanger. - NOS