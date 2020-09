Van de Beek geniet van eerste week in Manchester: 'Ik leef in een droom' - NOS

Het was een droomtransfer voor Donny van de Beek, van Ajax naar Manchester United. En na zijn eerste week in Engelse dienst kan hij dan ook alleen maar euforische verhalen vertellen: "Ik heb het fantastisch naar mijn zin, ik leef in een droom." Van de Beek voelt zich na een week al behoorlijk thuis in het Theatre of Dreams, zoals de bijnaam van het stadion van United luidt. "Ik ben hier geweldig ontvangen door mijn teamgenoten. Het is een echte familieclub en iedereen doet zijn best om mij thuis te laten voelen. Ik ben erg gelukkig." Wennen is het natuurlijk wel voor iemand die vrijwel zijn hele voetballeven bij Ajax heeft doorgebracht. "Natuurlijk, je moet iedereen leren kennen. Maar dat gaat zo snel. Ik word overal bij betrokken en ben goed mijn weg aan het vinden."

Eerste wedstrijd Afgelopen weekeinde droeg Van de Beek voor het eerst het shirt van United, met rugnummer 34, in een oefenduel met Aston Villa. Het ging toen nog wel om het ietwat omstreden uitshirt. "Ik heb gehoord dat niet iedereen het even mooi vindt, maar ik speel er graag in. Iedereen zijn smaak."

Donny van de Beek voor het eerst in actie voor Manchester United in een oefenduel met Aston Villa - Getty

Ondanks de nederlaag kreeg hij na de wedstrijd veel lof van trainer Ole Gunnar Solksjaer. Maar het gaat natuurlijk straks om de Premier League. Van de Beek sprak er al over met ervaringsdeskundigen, onder wie Edwin van der Sar, Marc Overmars en zijn schoonvader Dennis Bergkamp. "Ik hoor alleen maar geweldige verhalen, maar ook dat het pittig is. Ik heb het natuurlijk nog niet ervaren, we hebben één wedstrijd gespeeld, dat ging goed en was leuk, maar uiteindelijk wil je in de Premier League spelen. Geweldige stadions, de velden zijn ongelooflijk, ik kan niet wachten."

Huis met een tuin De Oranje-international verblijft voorlopig met zijn vriendin in een huis dat door Manchester United is geregeld. Ze zijn met zijn tweetjes, want vanwege de quarantaine-maatregelen in Engeland kunnen familie en vrienden voorlopig nog niet op bezoek komen. "Het is een prachtig huis, op een halfuur van het trainingscomplex. Ik word iedere dag opgehaald en gebracht door een chauffeur van de club. Mijn vriendin zit twee weken in quarantaine, dus voor haar is het wat lastiger. Maar gelukkig is het een mooi huis met een mooie tuin. Al heb je daar misschien niet al te veel aan, omdat het hier veel regent."