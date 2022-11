Klokken van opgeknapte Big Ben weer elk kwartier te horen in Londen

In Londen is na vijf jaar het kenmerkende geluid van de Big Ben weer ieder kwartier te horen. De 179 jaar oude klokkentoren werd sinds 2017 gerestaureerd en was in de tussenliggende jaren alleen bij hoge uitzondering te horen.

Zo luidden de klokken bij de Brexit en bij de uitvaart van koningin Elizabeth.

De restauratie had oorspronkelijk vorig jaar al moeten zijn afgerond, maar liep mede door corona vertraging op. Ook de kosten liepen hoger op dan verwacht. Oorspronkelijk was de restauratie begroot op zo'n 35 miljoen euro, maar de klus werd met circa 90 miljoen euro bijna drie keer zo duur. Een van de redenen daarvoor was dat er bij de restauratie asbest werd gevonden.

Om 11.00 uur was de klok voor het eerst weer te horen ter gelegenheid van Remembrance Day, de jaarlijkse herdenking in het Verenigd Koninkrijk van alle oorlogsslachtoffers sinds de Eerste Wereldoorlog. Het klokgelui luidde de twee minuten stilte in.