Biden benadrukt belang van samenwerking met Japan en Zuid-Korea

"We staan voor serieuze uitdagingen, maar onze landen zitten beter op één lijn dan ooit en we zijn beter voorbereid dan ooit om die uitdagingen het hoofd te bieden", sprak Biden.

"Terwijl Zuid-Koreanen in diepe rouw verkeerden, besloot Noord-Korea zijn provocaties door te zetten. Dat toont de ware aard van het regime van Kim Jong-un", zei Yoon bij monde van zijn tolk. Met de toename van het aantal lanceringen in het achterhoofd zegt Biden dat samenwerking tussen de VS, Japan en Zuid-Korea belangrijker is dan ooit.

Biden en Xi zaten de afgelopen jaren al vaker met elkaar om de tafel, maar morgen is het de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten sinds Biden president is. Amerikaanse delegaties waren de laatste jaren gefrustreerd over de stroeve dialoog met China, omdat lager geplaatste Chinese functionarissen niet mochten of wilden spreken namens Xi.

In de VS bestaat dan ook de hoop dat de ontmoeting tussen Xi en Biden de twee landen verder zal brengen in hun relatie. "Ik ken hem goed en hij mij ook", zegt Biden. "We moeten alleen uitzoeken wat onze grenzen zijn en wat voor ieder van ons de belangrijkste standpunten zijn, met het oog op de komende twee jaar."