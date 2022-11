Vier doden en tientallen gewonden door explosie in centrum van Istanbul

In het centrum van de Turkse stad Istanbul zijn doden en gewonden gevallen door een explosie. De gouverneur van de stad meldt op Twitter dat er zeker vier doden en 38 gewonden zijn. De ontploffing was in de drukke winkelstraat Istiklal, in de buurt van het Taksimplein. Mogelijk gaat het om een aanslag, maar er zijn nog geen bijzonderheden over de oorzaak van de explosie. Op beelden van een bewakingscamera is de explosie te zien. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

