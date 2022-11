Aanslag in centrum van Istanbul, zes doden en ruim vijftig gewonden

Bij een aanslag in het centrum van Istanbul zijn zes doden en 53 gewonden gevallen. In een persconferentie op de G20-top in Indonesië sprak president Erdogan van "een verraderlijke aanslag" en hij verzekerde dat de daders gestraft zullen worden.

De ontploffing vond plaats in de drukke winkelstraat Istiklal, in de buurt van het Taksimplein. De hoofdofficier van justitie is een strafrechtelijk onderzoek naar de aanslag gestart.

Op beelden van een bewakingscamera is de explosie te zien. De beelden zijn schokkend: