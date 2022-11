Leerdam verslaat Takagi en pakt tweede wereldbekergoud op 1.000 meter

Leerdam, de regerend wereldkampioene sprint, maakte afgelopen zomer de overstap van het door haarzelf opgezette Worldstream naar Jumbo-Visma. Bij de ploeg van Jac Orie is ze de enige vrouw in de sprintploeg. Ze wil daar een volgende stap maken in haar carrière, waarin ze onder meer al eens de wereldtitel op de 1.000 meter veroverde.

Een van haar doelen voor dit seizoen was weer eens een wereldbekerwedstrijd winnen. Achter dat doel kan dus na de race in Stavanger al een vinkje gezet worden.

Leerdam kruist voor Takagi langs

Leerdam en Takagi reden in de voorlaatste rit tegen elkaar. De Nederlandse opende sneller dan de Japanse en liep vervolgens ook in de eerste volle ronde uit. Takagi moest Leerdam voor zich laten kruisen en verloor daarmee snelheid.

Takagi zag vervolgens ook het zilver aan haar neus voorbij gaan. Kim, de winnares van het goud op de 500 meter, verraste met 1.15,82, waarmee ze tweede werd achter Leerdam.

De wereldbeker in Stavanger is niet alleen een thuiswedstrijd voor de Noren, maar ook voor een Nederlander: Wouter Olde Heuvel, winnaar van meerdere nationale en wereldtitels. Olde Heuvel woont en werkt in Noorwegen en begeleidt de beste talenten van het land.