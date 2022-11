Van Anrooij is Van Empel en Pieterse te slim af en stunt in Beekse Bergen

Shirin van Anrooij heeft voor een daverende verrassing gezorgd bij de wereldbekerwedstrijd in de Beekse Bergen. In een duel der jonkies was de 20-jarige Van Anrooij de even oude Fem van Empel en Puck Pieterse te slim af door weg te rijden na een korte aarzeling bij haar medevluchters. Voor Van Empel is het de eerste 'nederlaag' in de wereldbekercyclus.

Zowel Van Empel als Pieterse werd vorige week in Namen Europees kampioen. Pieterse was met grote overmacht de sterkste bij de beloften en was in haar snelste ronde zelfs sneller dan Van Empel, die een dag voordien met afstand de sterkste was geweest bij de elite. Dat zij zouden bovendrijven op het door oud-wereldkampioen Richard Groenendaal ontworpen, kronkelende, maar snelle parcours op het evenemententerrein in Hilvarenbeek was geen verrassing. Rentree Brand Van Empel, die naast het EK ook de eerste vier wereldbekerwedstrijden op haar naam had geschreven, nam meteen het initiatief. Pieterse en haar ploeggenote Ceylin Alvarado konden mee in haar moordende tempo, maar andere grote namen als Marianne Vos, Lucinda Brand (die haar rentree maakte, nadat ze op 22 oktober een middenhandsbeentje had gebroken) moesten een gaatje laten. Denise Betsema, nummer twee in de wereldbekerstand kwam - mede door materiaalpech - nooit in het verhaal voor.

Ceylin Alvarado gaat onderuit in het bosachtige gedeelte en ziet Fem van Empel bij haar wegrijden. - NOS

Ook Van Anrooij moest in de achtervolging, maar kwam ronde na ronde dichterbij en wist als enige de aansluiting bij haar leeftijdsgenoten Van Empel en Pieterse te vinden. Alvarado was juist weggevallen uit de kop van de wedstrijd, na een stuurfoutje in het bosachtige gedeelte. De drie jonkies leken zo net als bij de vorige wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen te gaan strijden om de zege, maar Van Anrooij dacht daar anders over.

Van Anrooij profiteert van aarzeling Bij het ingaan van de laatste ronde kwam Alvarado - met Vos in haar wiel - toch nog bijna terug bij de drie jonkies en van de aarzeling bij haar vluchtgenoten profiteerde Van Anrooij. Van Empel raakte niet in paniek en reed het gat beheerst dicht.

Shirin van Anrooij rijdt bij het ingaan van de laatste ronde weg bij medevluchters Fem van Empel en Puck Pieterse. - NOS