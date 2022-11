WK-ganger Dumfries loopt knieblessure op bij Inter, ernst nog onduidelijk

Inter stond op het moment dat Dumfries uitviel met 3-1 voor. Stefan de Vrij, die net als Dumfries in de definitieve WK-selectie zit, speelde de hele wedstrijd. Bij Atalanta stonden Teun Koopmeiners en aanvoerder Hans Hateboer in de basis, Marten de Roon behoorde niet tot de selectie. Koopmeiners en De Roon gaan ook mee naar Qatar.

Tot de eerste wedstrijd van het WK kan bondscoach Van Gaal zieke of geblesseerde spelers uit zijn selectie vervangen. Volgende week maandag speelt Oranje zijn eerste duel in Qatar tegen Senegal.

Dumfries werd na 72 minuten vervangen bij Inter. Hij kreeg de bal bij de zijlijn aangespeeld - zonder tegenstander in de buurt - en leek zich te verstappen. De rechterwingback tikte de bal zelf over de zijlijn, ging op de grond liggen en sloeg zijn handen voor zijn gezicht.

Atalanta kwam in eigen huis vroeg op voorsprong via Ademola Lookman, maar Inter boog de achterstand om in een voorsprong dankzij twee treffers van Edin Dzeko. De Bosniër scoorde eenmaal voor rust en eenmaal erna.

Toen Atalanta-verdediger Jose Luis Palomino in eigen doel schoot, leek het duel beslist. Maar de Argentijn maakte zijn fout weer goed door de aansluitingstreffer te maken. Daardoor werd het nog een spannend laatste kwartier, maar Inter-doelman André Onana hoefde geen tegentreffers meer toe te staan.

Karsdorp buiten selectie

Rick Karsdorp is door AS Roma-trainer José Mourinho buiten de wedstrijdselectie gehouden voor de thuiswedstrijd tegen Torino. Die wedstrijd begint vanmiddag om 15.00 uur.

Midweeks uitte Mourinho, zonder de naam van Karsdorp te noemen, forse kritiek na het 1-1 gelijkspel tegen Sassuolo. "Van de zestien spelers die in actie kwamen, was ik tevreden over vijftien van hen. De andere speler, ik zal niet zeggen wie dat is, heeft de anderen verraden door zijn gebrek aan professionaliteit op het veld. Ik heb hem verteld dat hij in januari een nieuwe club kan zoeken", zei de flamboyante Portugese coach.