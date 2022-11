NEC maakt met door Van Gaal genegeerde Cillessen gehakt van RKC: 6-1

Met de voor het WK gepasseerde Jasper Cillessen tussen de palen heeft NEC het duel der middenmoters met RKC Waalwijk ruim in zijn voordeel beslist: 6-1. Cillessen kreeg vrijdag van Frans Hoek, keeperstrainer bij het Nederlands elftal, te horen dat hij niet mee zou gaan naar het WK in Qatar en die boodschap kwam keihard aan bij de doelman. Cillessen was nota bene vanuit Valencia teruggekeerd naar Nijmegen om zijn kansen op de eindronde te vergroten. 'Uit vorm' Volgens bondscoach Louis van Gaal zou Cillessen de laatste tijd uit vorm zijn, waardoor een plek in zijn 26-koppige selectie geen optie voor hem was. In Nijmegen kreeg Cillessen ook vandaag steun, supporters toonden onder meer spandoeken. Na afloop bedankte hij in tranen het publiek. Toch moest de veelbesproken keeper al na vier minuten de bal uit het net halen. Ibrahim Cissoko vloerde Julian Lelieveld, waarna scheidsrechter Martin Pérez naar de stip wees. De strafschop werd benut door Dario van den Buijs, die Cillessen kansloos liet (0-1).

Feest bij RKC na de vroege goal - Pro Shots

Een opsteker voor RKC, dat even later echter met tien man verder moest na rood voor Iliass Bel Hassani. De linkspoot kreeg het aan de stok met Souffian El Karouani en zocht met zijn hoofd contact met de linksback van NEC. Pérez stuurde hem, na ingrijpen van de VAR, weg. Met een man meer ging NEC op jacht naar de gelijkmaker. Oussama Tannane zorgde meermaals voor gevaar, maar zijn pogingen verdwenen naast het doel van Joel Pereira. Hij was de vervanger van Etienne Vaessen, die zich had verslapen en door trainer Joseph Oosting thuis was gelaten. De 1-1 viel vlak voor rust alsnog. Tannane dribbelde het strafschopgebied in en wilde afgeven. De bal trof echter de arm van Vurnon Anita, die, wederom na ingrijpen van de VAR, bestraft werd met een penalty tegen. Spits Nany Dimata schoot vanaf elf meter raak.

Dimata wordt gefeliciteerd door onder meer Schöne - ANP