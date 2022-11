Engelse cricketers wereldkampioen na spannende strijd tegen Pakistan

Engeland sleepte in 2019 in eigen land al de titel op het WK vijftig overs in de wacht en is nu het eerste land dat zich wereldkampioen mag noemen in beide eendaagse vormen.

In die discipline, waarbij de ploegen maximaal 50 slagbeurten van 6 bowls spelen, troffen Engeland en Pakistan elkaar precies dertig jaar geleden ook al eens in een WK-finale in Melbourne. Toen pakte Pakistan aan de hand van captain Imran Khan, de latere minister-president van het land, de wereldtitel.