Handbalsters missen steunpilaar, maar móéten winnen van Spanje: 'Als pitbulls'

Die blauwe kaart bleef dus uit, waarmee een schorsing leek uitgesloten, maar een dag later besloot de straf- en protestcommissie van het EK Dulfer toch te schorsen. Een zeldzaamheid in het handbal en een beslissing die de Nederlandse ploeg zeer slecht uitkomt.

Dulfer kreeg tegen Duitsland een rode kaart - wat directe uitsluiting van de wedstrijd betekent - voor een beuk in het gezicht van haar voormalig ploeggenoot in de Duitse competitie Alina Grijseels. De scheidsrechters trokken geen blauwe kaart, waarmee de arbitrage in de wedstrijd kan aangeven dat een disciplinaire commissie na afloop van het duel nog eens naar het moment moet kijken om eventueel een schorsing op te leggen.

De boomlange middenblok in de Nederlandse defensie is van cruciaal belang achterin, maar ze is er tegen Spanje niet bij. Dulfer is voor één duel geschorst. Een voor het handbal opmerkelijke schorsing.

Afgedroogd door de Duitsers, staat de Nederlandse ploeg nu voor een lastige taak. Om nog een kans te houden op de halve finales moet Oranje twee keer winnen. Zondagavond van Spanje, later in de week van Montenegro. Pijnlijkste punt is misschien nog wel: de afwezigheid van steunpilaar Kelly Dulfer.

"We verliezen gewoon vol van onszelf. Inzet, houding, dat was gewoon echt niet goed genoeg", zei Dione Housheer op zaterdag. "Daar begint het bij ons. Je wint een wedstrijd in de dekking. Tegen Duitsland verliezen we 'm daar gewoon."

Na zijn glasheldere analyse vrijdag - "Zij waren beter in de verdediging, beter in de counter en beter in de aanval. We hadden absoluut geen kans" - schaafde bondscoach Per Johansson een dag voor het duel met Spanje als een bezetene aan zijn ploeg. Een ploeg die door de Duitsers vooral op inzet werd afgetroefd.

"We gaan gewoon veel agressiever, als een paar pitbulls, daar in de verdediging staan. Dan komt er veel goed", zegt Malestein.

Normaal gesproken is Johansson de Zweedse rust zelve, maar de bondscoach was razend tijdens en na het verlies tegen Duitsland. Dat kan de ploeg wel gebruiken, denkt Housheer. "Ik vind het juist goed dat hij boos wordt. Zodat we hopelijk weer wakker worden en dat iedereen weer dat vuur in de ogen krijgt en denkt: oké, het móét beter."

Die agressie zal nodig zijn, want eenvoudig wordt het niet tegen de Spaanse vrouwen, die in theorie ook nog vechten voor een halvefinaleplaats. Housheer vertrouwt op de winnaarsmentaliteit bij Oranje. "Diep van binnen zijn we zó gretig. De vechtlust zie je normaal in onze ogen en dat vuur misten we gewoon. Dat is iets wat we moeten aanwakkeren."

Het vuur moet zondag om 18.00 uur volop aanwezig zijn voor de start tegen Spanje. Woensdag wacht ook nog Montenegro, maar of die wedstrijd nog van belang is, blijkt later op zondag.