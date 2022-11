Britten staan nog droog in F1, maar krijgen in Brazilië gouden kans de ban te breken

We moeten in de F1-historie terugbladeren naar 2005. In dat seizoen werd Fernando Alonso wereldkampioen met Renault, was Jenson Button de hoogst geklasseerde Brit in de WK-eindstand (9de) en werd Robert Doornbos 25ste. Doornbos was de enige coureur met nul punten.

In 2006 wist Button met een zege in Hongarije een nieuwe blamage voor de bakermat van de F1 te voorkomen. Daarna begon het oogsten, vooral dankzij Lewis Hamilton. Hij won sinds zijn debuut in 2007 elk jaar minstens een grand prix, maar het tij is gekeerd. De zevenvoudig wereldkampioen kwam er dit seizoen niet aan te pas.

Voor teamgenoot George Russell gold tot aan de sprintrace hetzelfde. De derde Brit Lando Norris maakt met zijn te trage McLaren sowieso geen schijn van kans.

Aangename verrassing

Hamilton beseft dat 2022 voor hem het eerste seizoen kan worden zonder F1-zege. "We hebben nog twee races te gaan. De baan in Abu Dhabi lijkt ons niet zo te liggen. De beste kans is dus hier in Brazilië, zeker nu we de eerste rij bezetten. Een enorme opsteker. We zullen zorgen dat we elkaar niet in de wielen rijden. We weten allebei hoe hard ons team een zege nodig heeft. Een 1-2 zou fantastisch zijn."

Hamilton - die in de sprintrace van de achtste naar de derde plaats klom en verder opschuift door een gridstraf voor Carlos Sainz - noemt het een aangename verrassing. "Ik verwachtte niet dat we hier spectaculair zouden gaan presteren. Ik hoopte op een regenbui en had nooit gedacht dat het ons op eigen kracht zou lukken Verstappen te verslaan. De zege van George is een ongelooflijk resultaat."