Weer een walrus gespot, dit keer in Zeeland

Op Neeltje Jans in Zeeland is een walrus gespot. Mogelijk gaat het om Thor, de walrus die eerder werd gezien in Noord-Holland, op het strand bij Petten.

Het dier lag enkele uren aan de westkant van het werkeiland bij de Oosterscheldekering. Inmiddels is hij weer vertrokken, waarnaartoe is niet duidelijk. Zeezoogdierenexperts hielden de walrus goed in de gaten. Het dier is in goede conditie en werd voor de zekerheid op afstand bekeken door een dierenarts.

Hulpverleners maken zich op dit moment geen zorgen om zijn welzijn, schrijft Omroep Zeeland. Er is dan ook geen reddingspoging op touw gezet. Wel werden toeschouwers op afstand gehouden, om onnodige stress bij het dier te voorkomen.

De walrus bij Petten werd vorig weekend gespot op het strand. Volgens deskundigen van het Zeehondencentrum Pieterburen ging het gezien de lange slagtanden waarschijnlijk om een jongvolwassen mannetje. Hij kreeg de naam Thor.