Testlijnmedewerkers kunnen bij persoonsgegevens, ook als dat niet mag

De taken van de medewerkers bestaan uit het inplannen van afspraken en het doorbellen van negatieve testuitslagen. Maar met een geboortedatum en achternaam, een straatnaam en postcode of een BSN-nummer kunnen alle medewerkers met toegang tot IT-systeem CoronIT bij alle testafspraken, uitslagen, medische aantekeningen en telefoonnummers. Ook van mensen die ze niet hoeven te bellen.

Zo kunnen medewerkers positieve en negatieve testuitslagen opzoeken, of bijvoorbeeld de testgegevens van bekende Nederlanders, collega's of de buurman. Gegevens zoals 06-nummers en testuitslagen worden soms ook gedeeld in Whatsapp-groepen waarin medewerkers elkaar om hulp vragen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Als mensen - die bijvoorbeeld lang wachten op hun uitslag - naar de coronatestlijn bellen, moeten medewerkers zeggen dat zij geen inzicht hebben in de resultaten, ook al hebben ze dat dus wel. Nieuwsuur heeft contact gehad met mensen die de uitslag op deze manier toch hebben gekregen. De GGD bevestigt dat dit is voorgekomen.

Medewerkers zeggen dat gewerkte uren vaak niet worden uitbetaald. Volgens uitzendbureau YoungCapital klopt dat niet. Olympia stelt dat enkele uitzendkrachten in het begin wat technische problemen hadden, maar dat iedereen volgens de afspraken is uitbetaald. Vakbond FNV heeft tientallen klachten van medewerkers ontvangen.

Reactie privacywaakhond

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat geen onderzoek doen, zegt de privacywaakhond. "De wet bepaalt dat de coronatestlijn er zelf voor verantwoordelijk is dat dit in orde is. Medewerkers mogen niet meer persoonsgegevens verwerken dan in die situatie nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door het afschermen van informatie voor bepaalde medewerkers", zegt een woordvoerder.