Van Gaal snapt discussie over zwakte Blind niet: 'Ongelooflijk'

Louis van Gaal gaf vrijdag in een persconferentie van bijna een uur een uitgebreide toelichting op zijn WK-selectie. Toch bleef er nog het een en ander onbesproken. Hoe denkt hij bijvoorbeeld over de situatie van Daley Blind bij Ajax? Wie is de back-up voor Nathan Aké? En moet Jeremie Frimpong Nederlands spreken? In een exclusief interview met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg geeft de bondscoach antwoord. Te beginnen bij de kwestie-Blind. De 94-voudig international is een belangrijke pion in de tactiek van Oranje. Zaterdag stond hij tegen FC Emmen (3-3) voor de vierde keer op rij niet in de basis bij Ajax. Na rust viel hij in.

Bij Ajax staat Blind ter discussie en wordt zijn zwakte blootgelegd. "Ja, maar dat vind ik al ongelooflijk", reageerde Van Gaal. "Maar hij speelt bij mij niet linksback. Hij speelt bij mij niet middenvelder, wat hij ook kan in mijn ogen. Bij Manchester United heeft hij daar ook gespeeld. En linkercentrumverdediger speelt hij ook niet bij mij."

Bondscoach Louis van Gaal gaat in een interview met de NOS in op de situatie van Daley Blind bij Ajax. - NOS

Blind is bij Oranje de linkerwingback in het 1-3-4-3-systeem van Van Gaal. De bondscoach wijst op de goal van rechterwingback Denzel Dumfries op aangeven van linkerwingback Daley Blind tegen België. "Zo aanvallend spelen wij." 'Geef voorkeur aan Matthijs de Ligt' Voor de positie van linkercentrumverdediger is Nathan Aké de eerste keus. Maar wie is de tweede keus? Niet Blind in ieder geval dus, niet Tyrell Malacia en ook niet de uit de voorselectie afgevallen Sven Botman, Pascal Struijk en Micky van de Ven. "In mijn visie moet daar een linkspoot spelen", aldus Van Gaal. "Daarvoor was Bruno Martins Indi ingehuurd. Die was geblesseerd en toen moest ik verder kijken. Daarvoor heb ik Sven Botman, Pascal Struijk en Micky van de Ven gevolgd."

In een interview met de NOS legt bondscoach Louis van Gaal uit waarom Sven Botman, Pascal Struijk en Micky van de Ven afvielen voor de WK-selectie. - NOS

"Alleen ja, die moet ik dan weer afzetten tegen de vierde keus: Matthijs de Ligt", gaat de bondscoach verder. Een rechtspoot. "Die kan daar ook spelen, heeft daar ook vaak gespeeld, bij Bayern maar ook bij Juventus. Dan geef ik de voorkeur aan Matthijs de Ligt." 'Frimpong is een wapen' Met Jeremie Frimpong selecteerde Van Gaal een alternatief voor Denzel Dumfries op de positie van rechterwingback. Het is de eerste oproep voor de snelle speler van Bayer Leverkusen. Zijn vijf goals en drie assists voor Leverkusen geven hem voor Van Gaal zelfs meer waarde dan alleen een back-up voor Dumfries. "Een wapen", erkent de bondscoach.

Bondscoach Louis van Gaal legt uit waarom hij Jeremie Frimpong heeft geselecteerd en of de rechter wingback Nederlands moet spreken. - NOS

Er is alleen één 'probleem'. Frimpong spreekt geen Nederlands. Hij werd geboren in Amsterdam, maar vertrok op zijn zevende met zijn familie naar Engeland. "Toen ik vertrok uit Nederland was ik nog heel jong en toen we eenmaal in Engeland woonden, begon ik Engels te praten met mijn familie", zei hij vorig jaar tegen de NOS. Voor Van Gaal is het geen probleem. "Ik spreek zoveel talen", grapt hij. Dan serieus: "Ik ben bondscoach, geen clubcoach. Ik leen spelers en kan niet eisen dat ze Nederlands spreken. Ik heb ook van Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, begrepen dat hij wel Nederlands verstaat." 'Altijd als Frenkie daar speelt, is hij beste van veld' Tot genoegen van Van Gaal kwamen vanuit FC Barcelona de afgelopen periode plusjes aanwaaien over Frenkie de Jong. Drie jaar geleden was Van Gaal nog kritisch over de keuze van De Jong voor Barcelona, waar hij vanwege de aanwezigheid van Sergio Busquets centraal op het middenveld weinig aan bod zou komen. "Ik heb van tevoren gezegd dat hij Busquets er niet uit ging spelen", aldus Van Gaal. "Nu gaat Busquets weg en komt hij op zijn plek te staan. Dat is zijn beste plek. En iedere keer als hij daar speelde, was hij de beste van het veld."

Bondscoach louis van Gaal spreekt in een interview met de NOS over het belang van Frenkie de Jong voor Oranje en over de situatie van De Jong bij FC Barcelona. - NOS

Van Gaal benadrukt nogmaals het belang van Frenkie de Jong voor het spel van Oranje. "Die is gewoon heel belangrijk. Als de tegenstander ons vast wil zetten is Frenkie de man die er onderuit kan spelen. Hij is balvast, kan een linie overslaan en heeft het inzicht een speler alleen voor de keeper te zetten." Dat Van Gaal blij is met zijn selectie liet hij op de persconferentie al blijken en herhaalt hij in dit interview. "De groep is geweldig." Van Gaal is zijn "plan de campagne" al aan het imagineren. De afloop: "Dat we wereldkampioen zijn."