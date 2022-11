WK-droom Flekken aan diggelen: 'Hij heeft er geen woorden voor'

SC Freiburg-doelman Mark Flekken behoort net als Jasper Cillessen niet tot de WK-selectie van Oranje en dat zorgt voor verwondering in Duitsland. "Dit had ik totaal niet zien aankomen. Een hele bijzondere beslissing", zegt Vincent Vermeij. Vermeij kent de kwaliteiten van de door Van Gaal gepasseerde Flekken, die vooralsnog niet wenst te reageren. De spits is op het derde Duitse niveau actief bij de reserves van Freiburg, de club van Flekken, en woont in Zuid-Duitsland naast de 29-jarige doelman. De twee zijn vrienden geworden. "Voor mij was hij dé kandidaat om eerste doelman te worden op het WK", aldus Vermeij. "Niet omdat ik hem goed ken, maar vooral vanwege zijn prestaties met Freiburg in de afgelopen anderhalf jaar." Cijfermatig de beste Cijfermatig is er namelijk geen betere Nederlandse keeper dan Flekken. Dit seizoen hield hij bijvoorbeeld al acht keer de 'nul' in de Bundesliga en drie keer in de Europa League. Met Freiburg staat de Limburger op dit moment op een verdienstelijke derde plek in de competitie.

Quote Mark is zeker een van de beste keepers in de Bundesliga. Frederik Gössling, keeperstrainer RB Leipzig

Vermeij kan het afvallen van Flekken mede daarom maar moeilijk plaatsen. "Ik heb er echt geen woorden voor. En hetzelfde appte Mark mij ook terug. Hier bij Freiburg is ook iedereen in shock. Niemand begrijpt het." De ex-aanvaller van onder meer De Graafschap en Heracles Almelo zag alleen in Bijlow een mogelijke concurrent voor Flekken. "Ook met het oog op de toekomst, maar Remko Pasveer en Andries Noppert zijn echt niet beter dan Mark. We hebben het wel over de Bundesliga, een van de beste competities in Europa. Met alle respect hoor, maar onvergelijkbaar met de eredivisie." Topper in de Bundesliga Naast Vermeij geeft ook Frederik Gössling hoog op over de kwaliteiten van Flekken. De 45-jarige Duitser is sinds 2015 keeperstrainer van Champions League-deelnemer RB Leipzig en haalde Flekken twee jaar daarvoor naar zijn toenmalige werkgever Greuther Fürth. "Mark is zeker een van de beste keepers in de Bundesliga", vertelt Gössling.

Mark Flekken - Getty

"Hij is vooral heel constant in zijn prestaties, zowel nationaal als internationaal. Hij is zeer dominant in de opbouw. Hij leest het spel, vindt oplossingen en voorkomt vaak dat situaties echt gevaarlijk worden. Ik zag hem in 2013 in een wedstrijd van Alemannia Aachen en was binnen vijf minuten verkocht." Wat maakte destijds al zoveel indruk op Gössling? "Zijn inzicht vond ik geweldig. Daarnaast vielen zijn voetballende kwaliteiten mij op, toen al. Zowel met rechts als links toonde hij zijn klasse. Later zat ik met hem om de tafel voor een gesprek en daarin liet Mark zien óók over een sterke persoonlijkheid te beschikken." Flekken breekt, mede door zwaar kruisbandletsel, nooit door in Fürth en stapt in 2016 over naar MSV Duisburg. Zijn carrière neemt vervolgens een vlucht. Hij tekent twee jaar later bij Freiburg en staat sinds mei vorig jaar daadwerkelijk onder de lat bij de Zuid-Duitsers, door een vervelende elleboogblessure zelfs een seizoen later dan gepland. Niet top in Oranje Toch, in zijn vier interlands tot nu toe heeft Flekken geen onuitwisbare indruk gemaakt. Dat beseft de zelfkritische Limburger als geen ander. En ook in de Bundesliga kan hij zich nog niet profileren in topwedstrijden, zoals tegen Bayern München en Borussia Dortmund, waartegen hij in augustus zelfs een enorme blunder maakt. David Weigend, Freiburg-watcher bij de Badische Zeitung, heeft dat ook gezien. "Tegen Dortmund had hij een black-out, waardoor Freiburg het duel nog verloor. Tegen Bayern werd het 5-0, al was het hele team toen slecht. En in de bekerfinale van vorig seizoen tegen Leipzig wist hij in de strafschoppenserie geen enkele penalty te pakken."

Mark Flekken op de training van Oranje - Getty