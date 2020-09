Willem II wint met 5-0 in Luxemburg, Tilburgers schrijven geschiedenis

FC Emmen had dit seizoen met EasyToys als hoofd- en shirtsponsor willen spelen, maar een speciale commissie van de KNVB zette daar een streep door.

De reden: EasyToys is gespecialiseerd in speelgoed voor volwassen. Voor in de slaapkamer, inderdaad.

Emmen is ontdaan, de club loopt volgens Voetbal International jaarlijks een half miljoen euro mis, en beraadt zich op stappen.