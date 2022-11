Grote brand in appartementencomplex Amsterdam, man aangehouden

In een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West is een grote brand uitgebroken. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van brandstichting, maar er wordt ook rekening gehouden met andere scenario's.

Eerder werd gemeld dat een gewonde was overgebracht naar het ziekenhuis. Dat blijkt niet zo te zijn. Zes mensen zijn nagekeken door ambulancemedewerkers, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

De brand brak uit in een woning op de tweede verdieping van het woonproject Startblok Riekerhaven, aan de Voetbalstraat. Het vuur sloeg vervolgens over naar andere woningen in het gebouw. Rond 08.30 uur waren de eerste brandweerwagens ter plaatse.

Het vuur is nog niet onder controle en een deel van het gebouw is ingestort, schrijft NH Nieuws. De brandweer werkt met een stoplijn, zodat het vuur niet kan overslaan naar andere woonblokken.

Er komen grote zwarte rookpluimen vrij bij de brand: