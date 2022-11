Gewonde bij grote brand in appartementencomplex Amsterdam Nieuw-West

In een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West is een grote brand uitgebroken. Een persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Amsterdamse brandweer. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

De brand brak uit in een pand aan de Voetbalstraat. Rond 08.30 uur kwamen de eerste brandweerwagens hier aan, zegt een woordvoerder van de brandweer. Het vuur is nog niet onder controle. "Er wordt volop geblust", zegt de woordvoerder.

De bewoners van het gebouw zijn, voor zover de politie weet, inmiddels allemaal buiten. In het complex met 102 kamers en 483 studio's wonen statushouders, werkende jongeren, studenten en net afgestudeerden.

Vanwege de rook adviseert de brandweer omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.