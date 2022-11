Wekdienst 13/11: Formule 1 in Brazilië en wereldbeker veldrijden in Beekse Bergen

Eerst het weer: er staat een vrij zonnige herfstdag op het programma. Bij een matige oostenwind loopt de temperatuur op naar 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuidoosten.

Goedemorgen! In de Beekse Bergen in Hilvarenbeek is de wereldbeker veldrijden en in Brazilië wordt op het circuit van Interlagos de voorlaatste wedstrijd dit jaar in de Formule 1 gereden.

Wat heb je gemist?

De nek-aan-nekrace bij de midterms in de Amerikaanse staat Nevada is gewonnen door de Democratische senator Catherine Cortez Masto. Daarmee behouden de Democraten de komende twee jaar de meerderheid in de Senaat.

Door de winst in Nevada komen de Democraten uit op 50 zetels, van de in totaal 100 zetels in de Senaat. Wanneer de Democraten en Republikeinen evenveel zetels hebben, geeft de stem van de Democratische vicepresident Kamala Harris de doorslag.

President Biden liet in een reactie weten dat hij "niet verrast, maar ongelooflijk blij" is met het resultaat. De overwinning was volgens Biden te danken aan "de kwaliteit van onze kandidaten".

Ander nieuws uit de nacht

Overstromingen in regio Valencia, jongen van 17 omgekomen: noodweer heeft in het oosten van Spanje geleid tot schade en overlast. Straten, garages en kelders liepen onder.

Twee vliegtuigen gecrasht op vliegshow in Dallas: er is nog niets bekend over het lot van de bemanningsleden. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren van de toestellen, een Boeing B-17 Flying Fortress en een Bell P-63 Kingcobra.

En dan nog even dit:

De Britse kunstenaar Banksy heeft een kunstwerk gemaakt op een vernield huis in de verwoeste stad Borodjanka, in de buurt van Kiev. Op de muur is een meisje te zien dat op de brokstukken een handstand maakt.