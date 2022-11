Akkoord tussen Ethiopië en rebellen in Tigray over humanitaire hulp

De militaire leiders van Ethiopië en de rebellen in de noordelijke regio Tigray zijn het eens over het toelaten van humanitaire hulp. Het akkoord treedt onmiddellijk in werking, werd afgesproken bij onderhandelingen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

"In dit gebied sterven mensen omdat ze geen toegang tot humanitaire hulp hebben en dat kan zo niet verdergaan", zei de voormalige Nigeriaanse president Obasanjo, die bemiddelde bij de gesprekken.

Ook is afgesproken dat er een commissie komt die de ontwapening van de rebellen in goede banen moet leiden. Buitenlandse troepen worden uit Tigray weggehaald.

Staakt-het-vuren

Deze stappen volgen op het akkoord over een staakt-het-vuren dat eerder deze maand in Zuid-Afrika werd gesloten. Het hoofd van de Ethiopische delegatie zei tegen persbureau AP dat nu de volgende stap kan worden gezet in de vredesbesprekingen. Medio volgende maand worden die voortgezet in Tigray. In januari volgt, naar verwachting, de afronding van de vredesbesprekingen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

De burgeroorlog om Tigray brak twee jaar geleden uit. De oorlog begon als een conflict tussen de regionale machthebbers en de regering in Addis Abeba, maar breidde zich uit naar andere regio's. Ook troepen uit buurland Eritrea waren bij het conflict betrokken.

Correspondent Elles van Gelder ging begin dit jaar naar Amhara, vlak bij de frontlinie. Tigray mocht ze niet in en daarom kon ze alleen op pad aan de kant van het regeringsleger. Daar zag ze hoe de enorme impact van de oorlog op de burgers: