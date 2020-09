López wint koninginnenrit, Roglic vergroot voorsprong op Pogacar

Miguel Ángel López wint de koninginnenrit in de Tour - Reuters

Primoz Roglic heeft een tik uitgedeeld aan zijn naaste concurrent Tadej Pogacar. De kopman van Jumbo-Visma reed in de laatste paar honderd meter van de loodzware Col de la Loze zijn jonge landgenoot los en heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement met vijftien seconden vergroot. De overwinning in de koninginnenrit ging naar Tourdebutant Miguel Ángel López. Het is voor López zijn eerste ritoverwinning in de Tour de France. In de Vuelta pakte hij al wel eens twee ritten. López, voorafgaand aan deze etappe vierde in het algemeen klassement, heeft in de Giro en de Vuelta al bewezen een goed klassement te kunnen rijden. In 2018 eindigde hij zowel in de Ronde van Italië als de Ronde van Spanje op het podium, hij werd in beide grote rondes derde.

Algemeen klassement na etappe 17 - NOS

Voor het eerst in zes jaar ging het peloton van start zonder een oud-Tourwinnaar. Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar, had namelijk besloten niet meer op te stappen voor de zeventiende etappe. De Colombiaan reed een teleurstellende Tour de France, mede veroorzaakt door rugklachten. Op de Grand Colombier zakte de 23-jarige Bernal al door het ijs en gisteren liep zijn achterstand op geletruidrager Roglic alleen maar verder op. Ook Stefan Küng stapte niet meer op de fiets. De Zwitserse tijdritspecialist heeft besloten zich te gaan richten op de WK, die van 24 tot 27 september worden gehouden in het Italiaanse Imola. Küng is als regerend Europees kampioen tijdrijden een van de favorieten voor de wereldtitel.

De Avondetappe Dione de Graaff blikt in de Avondetappe terug op de zeventiende etappe met Michael Boogerd en veldrijders Sven Nys en Ceylin del Carmen Alvarado. De uitzending begint om 21.25 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Lennard Kämna had nog wel wat energie over na zijn etappeoverwinning van gisteren en besloot weer te demarreren. De jonge Duitser kreeg opnieuw Richard Carapaz en Julian Alaphilippe mee. Ook Gorka Izagirre en Dan Martin sloten aan. Het vijftal kreeg maximaal zes minuten voorsprong van het peloton. Met nog 79 kilometer te gaan, doemde de Col de la Madeleine op. De berg van de buitencategorie was Kämna te machtig. De Bora-renner moest zijn medevluchters laten gaan.

Lennard Kämna zit opnieuw in de kopgroep - AFP

Bij de groep met favorieten moest Nairo Quintana, de nummer tien van het algemeen klassement, al snel lossen. Even later volgden onder anderen Pierre Rolland, die gisteren nog in de aanval was, Esteban Chaves en Maximilian Schachmann. Terwijl de ene na de andere klimmer moest lossen, reed Wout Poels op kop van het peloton. De Limburger, die op de openingsdag van deze Tour een scheur in een rib en gekneusde longen opliep, zag er ijzersterk uit op de Madeleine.

Wout Poels aan kop van de groep met favorieten op de Col de la Madeleine - NOS

Achter de kopgroep gooide Pogacar er nog een sprint bergop uit. Dat leverde hem acht bergpunten op, waarmee hij Benoît Cosnefroy, die al sinds de derde etappe in de bolletjestrui rijdt, in punten voorbijging. Omdat Pogacar ook op de laatste klim nog de nodige punten pakte, mag hij morgen de bolletjestrui aantrekken.

De stand in het bergklassement na etappe 17 - NOS