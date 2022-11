Media VS: Democraten winnen in Nevada en behouden meerderheid in Senaat

De Democraten lijken hun krappe meerderheid in de Senaat de komende twee jaar te behouden, melden Amerikaanse media. Door de overwinning van de Democratische kandidaat in Nevada komt de partij op 50 zetels, genoeg om controle te krijgen over de Senaat, waar de Democratische vice-president Kamala Harris de beslissende stem heeft als de stemmen staken.

Vrijdag werd al bekend dat de Democraten ook de race in Arizona hadden gewonnen. Met de winst in Nevada is de strijd om de Senaat nu beslist. Als de partij volgende maand ook in Georgia wint, waar de verkiezingen over moeten omdat de resultaten te dicht bij elkaar lagen, kunnen de Democraten hun meerderheid uitbreiden naar 51 zetels.

Het behouden van de meerderheid in de Senaat is een grote opsteker voor president Biden.