Democraten behouden meerderheid in Amerikaanse Senaat

Cortez Masto, oud-procureur-generaal van Nevada, bekritiseerde haar rivaal Adam Laxalt vanwege zijn conservatieve houding jegens abortusrechten en zijn ontkenning van de nederlaag van Donald Trump bij de presidentsverkiezing van 2020. Voor de oud-president is het verlies van Laxalt een nieuwe dreun. Volgens The New York Times zijn op één na alle Trumpisten die complottheorieën over de verkiezingen van 2020 aanhingen verslagen door Democraten.

Door haar overwinning komen de Democraten op 50 zetels, net genoeg om controle te krijgen over de Senaat. Bij een gelijk aantal zetels is de stem van de Democratische vicepresident Kamala Harris doorslaggevend.

De Democraten behouden hun krappe meerderheid in de Amerikaanse Senaat de komende twee jaar. De nek-aan-nekrace in de staat Nevada is gewonnen door de Democratische senator Catherine Cortez Masto.

Correspondent Lucas Waagmeester:

"Een Senaat die in handen blijft van de Democraten is een enorme opsteker voor president Biden. In combinatie met een minimaal verlies in het Huis van Afgevaardigden, zullen de Democraten zich de morele winnaar voelen bij deze tussentijdse verkiezingen. Ondanks hoge inflatie en een impopulaire president, verliezen ze nauwelijks terrein in het Congres. Dat gaat tegen alle politieke wetten in.

De Senaat heeft net als het Huis van Afgevaardigden de macht om wetsvoorstellen goed of af te keuren en begrotingen te blokkeren. Een in meerderheid Democratische Senaat maakt het voor president Biden dus makkelijker om te regeren. Het lijkt erop dat ze in het Huis juist nipt de meerderheid gaan verliezen, dus daar krijgt Biden wel te maken met oppositie.

De opluchting voor de Democraten zal ook liggen in de Senaatsmacht om belangrijke benoemingen goed te keuren. Dat gaat bijvoorbeeld om nieuwe rechters in het Hooggerechtshof. De afgelopen jaren is dat vaak belangrijk gebleken; de kleuring van het Hooggerechtshof had grote maatschappelijke gevolgen, bijvoorbeeld bij het schrappen van het landelijk recht op abortus."