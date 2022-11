Twee vliegtuigen gecrasht op vliegshow in Dallas

Tijdens een vliegshow in de Amerikaanse stad Dallas zijn twee historische militaire vliegtuigen op elkaar gebotst en verongelukt. Er is nog niets bekend over het lot van de bemanningsleden. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren van de toestellen, een Boeing B-17 Flying Fortress en een Bell P-63 Kingcobra.

Getuigen op de vliegshow Wings Over Dallas, op een vliegveld bij de Texaanse stad, beschrijven op de Amerikaanse nieuwszender NBC hoe de kleinere Bell P-63 wegvloog uit een formatie met twee andere toestellen en op de B-17 botste. Op beelden is te zien hoe beide vliegtuigen daarna neerstortten en in brand vliegen.

Op Twitter staan beelden van de botsing: