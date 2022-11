AZ wint topper bij PSV, waardoor Feyenoord nieuwe koploper in de eredivisie is

Op bezoek bij PSV pakten de Alkmaarders ook de vorige drie seizoenen al de volle buit. Nu kregen ze de openingstreffer al snel in de schoot geworpen door Joey Veerman, die in zijn honderdste eredivisieduel met een verkeerde pass de 0-1 inluidde.

En ook AZ doet op een punt achterstand van Ajax en PSV weer mee. Wie had dat gedacht na drie nederlagen in de laatste vier duels?

Feyenoord is nu de nieuwe koploper en kan zondagmiddag tegen Excelsior drie punten afstand nemen van PSV en Ajax, dat ondanks de lelijke misstap bij FC Emmen de Eindhovenaren op doelsaldo weer is gepasseerd.

PSV heeft in de eredivisie verzuimd de wintertitel voor zich op te eisen. Op eigen veld gingen de Eindhovenaren onderuit in de topper tegen AZ (0-1), de ploeg die de weg zo kwijt leek te zijn de laatste weken.

Daarna was het de vraag of de drie Nederlandse WK-gangers van PSV nog een stapje extra durfden te zetten, iets meer dan een week voor de eerste wedstrijd van Oranje in Qatar. De absolute topvorm hadden ze in elk geval nog niet te pakken. Sterker nog: PSV ontsnapte toen Tijjani Reijnders bij een tegenstoot de lat raakte.

Luuk de Jong kon alvast oefenen op zijn rol als breekijzer, maar kwam al strijdend niet in scoringspositie. En Xavi Simons vocht verbeten duels uit met Milos Kerkez, maar werd na ruim een uur spelen zonder daadwerkelijk een rol van betekenis te hebben gespeeld naar de kant gehaald.

Goal Gakpo afgekeurd

Veruit de meest aanwezige was Cody Gakpo, met een kopbal naast het doel van Hobie Verhulst verantwoordelijk voor de grootste PSV-kans in de eerste helft. Na rust zat het hem niet mee toen hij wel scoorde, maar hij na het trekken van alle lijnen toch nipt buitenspel bleek te staan.

Het scheelde een fractie, zoals na Érick Gutiérrez ook Noni Madueke een inzet tegen de paal zag belanden. En in kansrijke positie kwam Madueke even later niet lekker uit met zijn passen, waarna de bal hoog de tribune in verdween.