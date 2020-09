Bronzen Melania vervangt houten kunstwerk dat in vlammen opging

Downey zei destijds dat hij wilde benadrukken dat het opmerkelijk is dat Melania Trump als immigrant getrouwd is met een president die immigratie wil verminderen.

Het oorspronkelijke beeld was in opdracht van de Amerikaanse kunstenaar Brad Downey gemaakt samen met de Sloveense kunstenaar Ales 'Maxi' Zupevc. Het kunstwerk beeldt de presidentsvrouw uit tijdens de inauguratie, waar ze een blauwe jurk droeg.

Er is opnieuw een Melania-standbeeld geplaatst in de buurt van Sevnica, de geboorteplaats van de vrouw van president Trump in Slovenië. Het bronzen beeld vervangt een houten exemplaar dat eerder dit jaar in brand is gestoken.

Maar op 4 juli (Onafhankelijkheidsdag in de VS) ging dat kunstwerk in vlammen op. Het is niet bekend wie daarvoor verantwoordelijk is. Het zwartgeblakerde kunstwerk werd vervolgens tentoongesteld samen met de mal voor een nieuw bronzen kunstwerk. De kunstenaars ontkenden geruchten dat zij zelf de boel in brand hebben gestoken.

Het nieuwe bronzen kunstwerk van het kunstenaarsduo staat in Sevnica op een houten sokkel van bijna 3 meter. "Dit beeld is gewijd aan de eeuwige herinnering aan een monument voor Melania dat op deze locatie stond", staat op een plakkaat.

