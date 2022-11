Rampweek Ajax na echec in Emmen compleet: 'Deze kwam het hardste aan'

De druk op Ajax-trainer Alfred Schreuder is na een pijnlijk gelijkspel bij FC Emmen (3-3) verder toegenomen. Na het duel in de Oude Meerdijk gaf Schreuder zelf aan vertrouwen te houden in een ommekeer. "We kunnen dit rechttrekken." Maar het dal waar Ajax inmiddels in zit, is erg diep. De Amsterdammers verbraken deze week een negatief record waarvan het bestaan al bijna was vergeten. Al dertien wedstrijden lukte het niet om de nul te houden. De laatste keer dat Ajax in dertien opeenvolgende duels in alle competities minstens één treffer incasseerde was in mei-september 1985. In die bewuste dertien wedstrijden werd slechts vier keer gewonnen. De malaise begon midden september met nederlagen op bezoek bij Liverpool en AZ. In de Champions League volgde daarna twee oorwassingen tegen Napoli. Vooral de 1-6 nederlaag tegen Napoli hakte er in. Vervolgens werd thuis met 3-0 van Liverpool verloren.

Alfred Schreuder baalt na FC Emmen - Ajax (3-3) van het spel van zijn ploeg. Hij zegt na de winter gewoon door te willen in Amsterdam. - NOS

Tegen Rangers FC toonde Ajax daarna een teken van leven, maar daarop volgden een pijnlijk verlies tegen PSV en een gelijkspel met Vitesse. Hardste klap De zeperds tegen PSV en Vitesse waren wrang, maar de 3-3 in Emmen kwam het hardste aan bij Schreuder. "Dit is de grootste klap van de drie, ja", zei hij er na afloop van de wedstrijd over. "Met alle respect voor Emmen, maar als je hier 3-1 voorstaat bij rust, mag dit niet gebeuren." En toch stortte Ajax weer in. Zoals zo vaak dit seizoen was de ploeg niet in staat om bij een tegenslag de rug te rechten. Na de aansluitingstreffer van Richairo Zivkovic viel Ajax ver terug. De late gelijkmaker van Mohamed Bouchouari was het logische gevolg. "We wilden na rust voor de vierde treffer gaan en drukzetten op Emmen, om ze op die manier ver van onze goal af te houden", aldus Schreuder. "Maar daarna ging er heel veel mis. We verdedigden gewoon niet meer. We leverden ballen makkelijk in, verdedigend en aanvallend was het slecht. Dat heeft volgens mij met je hoofd te maken, niet met je voetballende kwaliteiten."

Spandoek tegen Ajax-trainer Schreuder in het uitvak - Pro Shots