Zwarte Pieten bij FC Volendam raken Mbuyamba: 'Vind dat ze niet binnen mogen komen'

In Volendam is veel te doen rond Zwarte Piet , die tot woede van veel mensen in het vissersdorp sinds dit jaar geen deel meer uitmaakt van het feest. De discussie kreeg namelijk een andere wending.

FC Volendam-speler Xavier Mbuyamba heeft even getwijfeld of hij zaterdag wel wilde voetballen, toen hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Utrecht tientallen mensen op de tribune zag die waren verkleed als Zwarte Piet.

Xavier Mbuyamba is zeer teleurgesteld dat tijdens het duel van FC Volendam met FC Utrecht tientallen toeschouwers verkleed als Zwarte Piet aanwezig waren in het stadion. - NOS

"Ik vind dat het niet thuishoort in een voetbalstadion, daar moeten we met voetbal bezig zijn", wilde trainer Wim Jonk er wel even kort op terugkomen. Hij had het uiteraard te doen met Mbuyamba door het gedrag van de supporters. "Ik vind dat ontzettend vervelend. Dat hoort niet."

"Als ze apengeluiden gaan maken, loop ik van het veld af", was Mbuyamba stellig. Door de Zwarte Pieten liet hij zich daar uiteindelijk niet toe verleiden. "De mensen moeten niet zo naar de wedstrijd komen, dat is het hele ding. Ik snap het niet, maar ik blijf gewoon voetballen."

Henk Fraser trok zich in tegenstelling tot Mbuyamba niets van de Zwarte Pieten aan.

"Het raakt me niet, ik laat me nergens door afleiden", zei de Utrecht-trainer met Surinaamse roots. "Ik heb er een duidelijke mening over. Ik vind stierenvechten niet meer van deze tijd, want we hebben ons ontwikkeld als mens. En ik vind Zwarte Piet ook niet meer van deze tijd."