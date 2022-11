Demonstranten tegen Zwarte Piet met eieren bekogeld in Westzaan

Bij de sinterklaasintocht in Westzaan zijn demonstranten tegen Zwarte Piet bekogeld met eieren. Ook werd het demonstratievak dat hun was toegewezen met mest besmeurd en werd hun het zicht op de intocht ontnomen door een hek met landbouwplastic.

In Westzaan werd Sinterklaas behalve door roetveegpieten ook door zwarte pieten begeleid. Een woordvoerder van Zaankanters Tegen Racisme zei tegen de regionale zender NH Nieuws dat ze liever niet demonstreren. "Maar het is nodig aangezien het intochtcomité geleidelijk aan wil afstappen van Zwarte Piet en dat is echt niet snel genoeg. Als het om racisme gaat, moet je gelijk de knoop doorhakken."

'Moet uit de gemeenschap komen'

Joke Smit van het Sinterklaas Comité Westzaan zei tegen NH Nieuws dat in het dorp een groot draagvlak was voor begeleiding door beide soorten pieten. "Wij vinden dat het uit de gemeenschap moet komen. Wij zijn een commissie die daar geen politiek standpunt over inneemt. Wij luisteren naar de mensen van het dorp, want wij doen het voor het dorp."

Aan de demonstratie tegen Zwarte Piet deden zo'n dertig mensen mee. Er was veel politie op de been.