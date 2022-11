Volgende mokerslag voor Schreuder: Ajax blameert zich bij FC Emmen (3-3)

Ajax heeft ook op bezoek bij FC Emmen niet weten te winnen. De Amsterdammers poetsten een vroege achterstand weg, maar lieten de zege in de tweede helft uit handen glippen: 3-3. Ajax-trainer Alfred Schreuder was na de pijnlijke nederlaag tegen PSV (1-2) en het gelijkspel tegen Vitesse (2-2) gebaat bij een goede afsluiting van het kalenderjaar, voordat een groot deel van zijn selectie voor het WK afreist naar Qatar. Maar dat zat er in de Oude Meerdijk niet in. Emmen, nummer zestien in de eredivisie, begon scherp aan de wedstrijd en kwam al na een paar minuten spelen op voorsprong. Jeroen Veldmate schoot een vrije trap vanaf een meter of 25 prachtig achter Remko Pasveer. Taylor en Bergwijn scoren Kort daarna was het Kenneth Taylor, de jonge middenvelder die ook naar het WK gaat, die het tij voor Ajax keerde. Na een goede aanval legde hij de bal voor zijn linkerbeen klaar, waarna hij doelman Mickey van der Hart verschalkte. Even later kopte hij een voorzet van Dusan Tadic tegendraads binnen. Steven Bergwijn, de laatste weken bepaald niet in blakende vorm, liet daarna een glimp van zijn klasse zien. Hij draaide gemakkelijk weg bij Mohamed Bouchouari en joeg de bal de kruising in.

En viert dat op kenmerkende wijze - ANP

Het had vanuit Ajax-perspectief eigenlijk de beslissing moeten zijn, maar na rust leken de Amsterdammer scherpte te zijn verloren. Emmen werd juist steeds beter, nadat het ook in de eerste helft wat kansen op een aansluitingstreffer had gekregen. Weer gaat het mis Het was uiteindelijk uitgerekend oud-Ajacied Richairo Zivkovic die de 2-3 wist te maken. Edson Álvarez greep niet in, waarna vanaf rechts de voorzet kon worden gegeven. Zivkovic kon de bal simpel binnen volleren.

Dramatische serie Remko Pasveer hield met Ajax in geen van zijn laatste dertien duels in alle competities de nul. De laatste keer dat hij wel zijn doel schoon hield, was bij de 5-0 zege op Heerenveen op 10 september. De laatste keer dat Ajax in dertien opeenvolgende duels in alle competities minstens één treffer incasseerde was in mei-september 1985. Ajax had in die periode drie verschillende trainers: Aad de Mos, Tonny Bruins Slot en Johan Cruijff.